Первую победу в новом сезоне Высшей лиги одержал мини-футбольный клуб «Глазов»

Ижевск. Удмуртия. Мини-футбольный клуб «Глазов» одержал первую победу в новом сезоне Высшей лиги. Как сообщает портал udmurt.ru, второй тур Высшей лиги, который проходил с 12 по 13 октября, глазовчане проводили в домашних стенах — на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Прогресс».

В первой игре тура глазовчане уступили команде «Факел Ямал» из Нового Уренгоя со счётом 4:6. Матч был сложным для обеих команд, и за пять минут до конца счёт был равным — 4:4. Однако индивидуальное мастерство игрока «Факела» Андрея Редькина помогло его команде выйти вперёд. МФК «Глазов» заменили вратаря на дополнительного полевого игрока, потеряли мяч и пропустили гол в пустые ворота. В итоге команда «Факел Ямал» победила со счётом 6:4. У глазовчан голы забили Илья Никитин и Роман Смотраков.

В заключительный игровой день глазовчане одержали победу над якутской «Зарёй». Особенно отличился Ильмир Шамов, забив три мяча в ворота соперника. Также голами отметились Илья Никитин и Роман Смотраков. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Глазова.

Ильмир Шамов поздравил болельщиков с первой победой в сезоне и поблагодарил партнёров по команде за слаженную игру.

«Благодаря командной работе удалось достичь успеха. Надеюсь, что эта победа придаст уверенности и поможет добиться ещё больших результатов в будущих играх», — добавил он.

Отметим, что глазовчане проведут третий тур Высшей лиги в Перми с 26 по 27 октября (6+). Их соперниками станут дублеры команд «Ухта» и «Новая генерация».

Три набранных очка помогли МФК «Глазов» занять 8-ю строчку турнирной таблиц из 15-ти команд конференции «Восток», участвующих в этом сезоне в Высшей лиге.