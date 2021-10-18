В Греции зажгли огонь Олимпиады-2022

Из-за коронавирусных ограничений торжественная церемония прошла без зрителей.

Олимпия. Греция. В греческом городе Олимпия, где в античные времена проходили Олимпийские игры, состоялась торжественная церемония. 18 октября во время театрализованного представления был зажжен факел с огнем Зимней Олимпиады-2022, пишут «Известия».

По традиции огонь развели от солнечных лучей с помощью параболического зеркала на алтаре древнегреческого храма. Актрисы в костюмах жриц исполнили обряд, затем факел со священным пламенем отправился в путешествие. Правда, привычную эстафету из-за сложной эпидемиологической обстановки пришлось сократить до минимума. Факел пронесли к расположенному неподалеку памятнику основателю олимпийского движения в ХХ веке Пьеру де Кубертену. Далее огонь побывает на афинском Акрополе, а 19 октября его вручат китайской делегации на стадионе «Панатинаикос».

Почетными гостями церемонии стали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, ряд официальных лиц и спортсменов. Рядовых зрителей на зрелище не пустили из-за ковидных ограничений.

Напомним, XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Более 3 тыс. спортсменов из 95 стран разыграют на них 109 комплектов наград.