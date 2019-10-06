Фуркад назвал сроки завершения карьеры

По словам биатлониста, в апреле 2020 года он решит – продолжить выступление до Олимпиады или уйти.

Франция. Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, когда планирует завершить карьеру. Как пишет RT, решение о дальнейшей спортивной судьбе он примет в апреле 2020 года. Тогда чемпион определится – закончить выступление или готовиться к Олимпиаде. При этом Фуркад отметил, что будет участвовать в мировых соревнованиях максимум до 2022 года.

««Я точно знаю, что буду выступать максимум до 2022 года. К тому времени мне будет 33 года, я испытаю в биатлоне всё, а вокруг будет ещё много неизведанного. Я хочу изучать и другие сферы жизни и проводить больше времени с детьми», - рассказал биатлонист.

Мартен Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Также спортсмен семь раз подряд побеждал в общем зачёте Кубка мира.