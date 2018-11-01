Финал международной Лиги чемпионов-2021 УЕФА может пройти в России

Страна предложила провести игры в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Финал международного турнира Лиги чемпионов – 2021 УЕФА может пройти в Санкт-Петербурге. Список стран, выразивших интерес, опубликовал сайт ru.uefa.com.

«Выражение интереса не накладывает обязательств. Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года», - говорится на сайте.

Конкурентами России выступила Германия. Страна заинтересована в проведении турнира в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». В случае победы Северной столицы, игры пройдут на стадионе «Санкт-Петербург».

Кроме того, на проведение турниров Лиги Европы выразили интерес Австрия, Грузия и Испания. На Суперкубок УЕФА – Белоруссия, Северная Ирландия, Украина и Финляндия. Лига чемпионов УЕФА среди женщин может пройти в Чехии или Швеции.