Футбольная ассоциация страны недовольна решениями по эпизодам с участием Марвана Мохсена и Ахмеда Фатхи.

Каир. Египет. Египет обжалует судейство в матче против сборной России на ЧМ-2018 по футболу. Как пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ, футбольная федерация страны передаст свои претензии Международной федерации футбола (ФИФА).

В частности, футбольная ассоциация страны недовольна решениями по эпизодам с участием с участием футболистов Марвана Мохсена и Ахмеда Фатхи.

«Судья не стал обращаться к системе видеоповторов для арбитров (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен. Это был очевидный пенальти», - заявил глава футбольной ассоциации Хани Або Рида.

Напомним, матч между Египтом и Россией на чемпионате мира состоялся 20 июня. Подопечные Станислава Черчесова обыграли команду-соперника со счетом 3:1. Голами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба, а также забивший гол в собственные ворота египтянин Ахмед Фатхи.