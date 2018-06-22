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Египет обжалует судейство в матче против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

10:10, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
10:10, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#Египет\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч
Фото: vk.com
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Футбольная ассоциация страны недовольна решениями по эпизодам с участием Марвана Мохсена и Ахмеда Фатхи.

Каир. Египет. Египет обжалует судейство в матче против сборной России на ЧМ-2018 по футболу. Как пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ, футбольная федерация страны передаст свои претензии Международной федерации футбола (ФИФА).  

В частности, футбольная ассоциация страны недовольна решениями по эпизодам с участием с участием футболистов Марвана Мохсена и Ахмеда Фатхи.  

«Судья не стал обращаться к системе видеоповторов для арбитров (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен. Это был очевидный пенальти», - заявил глава футбольной ассоциации Хани Або Рида.  

Напомним, матч между Египтом и Россией на чемпионате мира состоялся 20 июня. Подопечные Станислава Черчесова обыграли команду-соперника со счетом 3:1. Голами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба, а также забивший гол в собственные ворота египтянин Ахмед Фатхи.

10:10, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
760
0
#спорт\n#футбол\n#Россия\n#Египет\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#матч

 

 

 


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