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      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      19:24, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:24, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      437
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#биатлон\n#Белоруссия\n#Норвегия\n#знаменитости\n#спортсмены
      Фото: instagram.com
      437
      0

      В норвежскую сборную прославленного спортсмена не включили из-за плохих результатов в последнем сезоне.  

      Минск. Белоруссия. Уле-Эйнар Бьорндален получил шанс отправиться на Олимпиаду в Пхёнчхан. Правда, как тренер, а не участник стартов. Белорусская федерация биатлона направила в МОК заявку на включение знаменитого норвежского спортсмена в состав белорусской олимпийской делегации в качестве тренера, сообщает «Интерфакс»

      Ответ от Международного олимпийского комитета должен прийти на следующей неделе. Если он будет положительным, Бьорндален поедет в Пхенчхан вместе со своей супругой, белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой. 

      Напомним, самый титулованный биатлонист мира, обладатель 8 золотых олимпийских медалей, 43-летний Уле-Эйнар Бьорндален в этом году не вошел в состав сборной Норвегии из-за неважных результатов в последнем сезоне.

      19:24, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      437
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#биатлон\n#Белоруссия\n#Норвегия\n#знаменитости\n#спортсмены

       

       

       

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