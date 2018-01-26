Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

В норвежскую сборную прославленного спортсмена не включили из-за плохих результатов в последнем сезоне.

Минск. Белоруссия. Уле-Эйнар Бьорндален получил шанс отправиться на Олимпиаду в Пхёнчхан. Правда, как тренер, а не участник стартов. Белорусская федерация биатлона направила в МОК заявку на включение знаменитого норвежского спортсмена в состав белорусской олимпийской делегации в качестве тренера, сообщает «Интерфакс».

Ответ от Международного олимпийского комитета должен прийти на следующей неделе. Если он будет положительным, Бьорндален поедет в Пхенчхан вместе со своей супругой, белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

Напомним, самый титулованный биатлонист мира, обладатель 8 золотых олимпийских медалей, 43-летний Уле-Эйнар Бьорндален в этом году не вошел в состав сборной Норвегии из-за неважных результатов в последнем сезоне.