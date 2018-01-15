Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

В последнее время биатлонист показывает слишком низкие результаты.

Осло. Норвегия. Уле-Эйнар Бьорндален не поедет на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Легендарного биатлониста не включили в состав сборной Норвегии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежную прессу.

По заключению тренерского штаба, в последнее время знаменитый спортсмен сильно сдал свои позиции и показывает слишком низкие результаты на соревнованиях. В общем зачете Кубка мира Бьорндален сейчас занимает 42-е место.

Кстати, 43-летний Уле-Эйнар Бьорндален участвовал в шести «белых» Олимпиадах и завоевал там 8 золотых медалей, что является наибольшим показателем в мире среди биатлонистов.