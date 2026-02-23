Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии напомнили, что собак не стоит лечить при помощи «человеческих» таблеток. Об этом с воцсетях сообщила Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

«Казалось бы: «Ну что случится от половинки Но-шпы?», «Мне помогает — и собаке поможет». Но организм животных устроен иначе», — отмечается в сообщении.

Вот три главные причины не заниматься самолечением.

1. Смертельная дозировка:

- препараты рассчитаны на вес человека (60–80 кг). Если дать «пол таблетки» йорку (3 кг), для него это может быть тройная передозировка. Особенно опасны обезболивающие (НПВС) — они быстро вызывают язву желудка и почечную недостаточность у собак.

2. Медленный метаболизм:

- собаки хуже расщепляют многие вещества;

- ибупрофен и парацетамол токсичны для печени собак даже в малых дозах, а верапамил (сердечный препарат) может вызвать остановку сердца у брахицефалов (мопсов, бульдогов).

3. Не та болезнь:

- вы лечите диарею, а на самом деле у собаки панкреатит или инфекция. Вы даете «от давления», а проблема в сердце. Лекарство собьет симптом, но время будет упущено.

«Золотое правило: никакого «авось пронесёт». Даже проверенный препарат из прошлого раза должен назначаться врачом после осмотра», — напомнили ветеринары.