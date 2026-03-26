Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из приюта для бездомных животных «Кот и пёс» убежала собака. Об этом сообщается в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Пёс по кличке Биглион сбежал 26 марта. Его начали приучать жить в будке, но пёс вывернулся из ошейника и убежал.

Приют находится в микрорайоне «Костина мельница» в Ижевске, и сейчас собака может бегать где-то рядом. Горожан предупреждают, что Биглион не агрессивный, очень контактный, поэтому может подходить к людям.

Тех, кто заметит пса, просят позвонить или написать по номеру +8 (950) 160-61-02.