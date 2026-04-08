В Ижевске для трёх бывших «хвостатых» сотрудников УФСИН нашли новый дом

15:55, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске для трёх бывших «хвостатых» сотрудников УФСИН нашли новый дом
15:55, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#собаки
Источник фото: УФСИН России по Удмуртской Республике
69
0

Собаки верно служили и теперь отправились на заслуженный отдых.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на «пенсию» вышли три служебные собаки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Дик, Адра и Мурэна несли службу в следственном изоляторе №1 Ижевска. Отмечается, что они долгое время безупречно выполняли поставленные задачи. Специалисты-кинологи СИЗО-1 заявили, что их хвостатые напарники очень умны, верны и надёжны.

Настал момент, когда четвероногие помощники отправились на заслуженный отдых. Собак забрали себе ветераны кинологической службы СИЗО-1. Теперь вместо выполнения служебных задач Дик, Адра и Мурэна будут неспешно гулять на свежем воздухе и принимать заботу от новых хозяев. 

Напомним, что в 2026 году также со службы ушли две овчарки, работавшие в следственном изоляторе №2 Глазова. Для них также нашли новые любящие семьи. 

15:55, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#собаки