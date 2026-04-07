Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ушла из жизни бывший директор Государственной филармонии республики Нина Кузьминична Таланова. Об этом сообщает учреждение культуры в соцсетях.

«Нина Кузьминична Таланова с 1985 по 2005 год была директором Удмуртской государственной филармонией, и именно в этот период произошло становление главной концертной организации в том виде, в каком мы знаем её сегодня. Филармония обрела собственное просторное здание, сформировалась структура, появились новые коллективы, укрепилась концертная деятельность», — говорится в сообщении.

О масштабе личности говорил Народный артист России Денис Мацуев:

«Первый раз, когда я приехал в Ижевск сразу после моей победы на конкурсе Чайковского в 1998 году, выступал в зале Удмуртской филармонии, она была директором. Вы знаете, это пример настоящих директоров наших филармоний, на которых держалась филармоническая жизнь».

Особое значение имеет её вклад в сохранение и развитие фестиваля искусств «На Родине П. И. Чайковского». В сложные 1990-е годы, когда культура переживала непростое время, именно благодаря её авторитету, настойчивости и профессиональному чутью фестиваль не только сохранился, но и продолжил привлекать ведущих исполнителей страны, оставаясь важнейшим культурным событием региона.

«Ваш многолетний труд, преданность делу и стремление к совершенству являются ярким примером того, как один человек, но со своей творческой командой, способен оказать значительное влияние на развитие культуры! Ваше имя навсегда останется в истории как символ мудрости, высокого профессионализма и преданности искусству», — написал бывший директор филармонии, а ныне руководитель Государственного театра оперы и балета УР имени А. И. Чайковского Алексей Фомин.

Прощание с Ниной Кузьминичной Талановой состоится в среду, 8 апреля, с 09:30 до 11:00 в Удмуртской государственной филармонии.

