Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии простятся с заслуженным тренером СССР и России Павлом Кульковым. О смерти известного наставника сообщил министр спорта региона Денис Парахин.

Павел Павлович Кульков также являлся отличником физической культуры СССР и России, заслуженным работником физической культуры Удмуртской Республики.

Более 55 лет своей жизни Павел Кульков посвятил развитию велоспорта в регионе. За долгие годы тренерской карьеры он воспитал множество мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Помимо тренерской работы, он активно занимался журналистикой и более полувека сотрудничал с редакциями газет и радио как член Союза журналистов Удмуртии.

Церемония прощания с Павлом Кульковым состоится 4 марта в 12:00 в Храме Иверской иконы Божией Матери (улица Ленина, 140Б).