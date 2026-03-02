Закрыть
Легендарный наставник велоспорта Павел Кульков скончался на 80-м году жизни в Удмуртии

15:12, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#некролог
Источник фото: Денис Парахин
Павел Павлович являлся заслуженным тренером СССР и России. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии простятся с заслуженным тренером СССР и России Павлом Кульковым. О смерти известного наставника сообщил министр спорта региона Денис Парахин.

Павел Павлович Кульков также являлся отличником физической культуры СССР и России, заслуженным работником физической культуры Удмуртской Республики.

Более 55 лет своей жизни Павел Кульков посвятил развитию велоспорта в регионе. За долгие годы тренерской карьеры он воспитал множество мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Помимо тренерской работы, он активно занимался журналистикой и более полувека сотрудничал с редакциями газет и радио как член Союза журналистов Удмуртии.

Церемония прощания с Павлом Кульковым состоится 4 марта в 12:00 в Храме Иверской иконы Божией Матери (улица Ленина, 140Б).

#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#некролог