Бельгийскому Санта-Клаусу разрешили нарушать коронавирусные ограничения

Такое решение приняли власти страны.

Брюссель. Бельгия. Санта-Клаусу в Бельгии разрешили нарушать коронавирусные ограничения. Как пишет Life, на него не будет распространяться комендантский час.

Бельгийского святого Николая зовут Синтерклаасом, его день отмечают 6 декабря. Считается, что живет зимний волшебник в Испании. Правительства страны разрешило ему нарушать ограничения, чтобы вовремя доставить подарки детям.

Синтерклааса о данных ему привилегиях уведомил письмом министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.

«Вы же не хотите разочаровывать детей. И мы тоже. И мы можем вас заверить: вам не придётся бегать с крыши на крышу в скафандре. Тем не менее мы советуем вам постоянно держать дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости носить маску», – отметил министр.

Он также попросил Синтерклааса сделать исключения и в этом году не проверять свою тетрадь, чтобы узнать, кто вёл себя хорошо, а кто – плохо.