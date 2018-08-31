play
pause
  • $ 68.08 ↓
  • € 79.68 ↑

Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих

11:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
119
0
#культура\n#общество\n#США\n#смерть\n#комиксы
Фото: pxhere.com
119
0

Ему было 75 лет.

США. Один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих умер в возрасте 75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По информации «Голливудского репортера», причиной смерти автора стали осложнения болезни Паркинсона. Последние несколько лет мужчина жил практически без слуха в изоляции от людей.

Гэри Фридрих начал работать над комиксами в начале 1960-х годов. После выхода серий про «Сына сатаны» и «Призрачного гонщика» он стал известным. Также Гэри Фридрих принимал участие над созданием «Сержанта Фьюри и его ревущей командой» и «Монстра Франкенштейна».

11:50, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
119
0
#культура\n#общество\n#США\n#смерть\n#комиксы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

09:30, 30 августа, 2018
12320

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

10317
12:29, 29 августа, 2018

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

8321
13:40, 27 августа, 2018

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

7286
19:31, 28 августа, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

5774
15:35, 29 августа, 2018

В Москве мужчина прооперировал двухлетнего ребенка на дому

17:30, 24 августа, 2018
2438

Бывший вице-губернатор Курской области получил 2 года строгого режима за взятку в виде гаража

1775
15:30, 27 августа, 2018

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

1771
12:50, 29 августа, 2018

Telegram назвал условия передачи данных пользователей спецслужбам

1743
16:40, 28 августа, 2018

Московский суд заочно арестовал экс-гендиректора «Трансаэро»

1720
17:40, 28 августа, 2018

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

18:20, 28 августа, 2018
4057

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

1715
10:30, 29 августа, 2018

Новые антироссийские санкции США вступили в силу

1675
10:52, 27 августа, 2018

В США под рестораном KFC нашли тоннель для контрабанды наркотиков

1310
17:35, 24 августа, 2018

Украина подготовила пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией

1074
19:00, 30 августа, 2018

Мультимедиа

Лучший кондитер

Удмуртия в минуту: спасение 300-летней сосны и падение цен на авиабилеты «Ижавиа» и «РусЛайн»

30 августа, 2018

Удмуртия в минуту: временный руководитель ДРЭУ и цены на рейсы «Аэрофлота»

29 августа, 2018