Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих

Ему было 75 лет.

США. Один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих умер в возрасте 75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По информации «Голливудского репортера», причиной смерти автора стали осложнения болезни Паркинсона. Последние несколько лет мужчина жил практически без слуха в изоляции от людей.

Гэри Фридрих начал работать над комиксами в начале 1960-х годов. После выхода серий про «Сына сатаны» и «Призрачного гонщика» он стал известным. Также Гэри Фридрих принимал участие над созданием «Сержанта Фьюри и его ревущей командой» и «Монстра Франкенштейна».