Финляндия запретит ввоз плодов и цветов из России

Закон вступит в силу с 14 декабря.

Хельсинки. Финляндия. О запрете на ввоз в страну растений и плодоовощной продукции из России и всех стран, не входящих в ЕС, заявили таможенные власти Финляндии. Закон вступает в силу с 14 декабря, сообщает РБК.

Причина – принятие Евросоюзом нового фитосанитарного законодательства. Оно не разрешает ввозить в страны ЕС целый ряд фруктов и растений без фитосанитарного сертификата.

В частности, этот документ потребуется для ввоза свежих фруктов, ягод, овощей, корнеплодов, срезанных цветов и веток, семенных зерен, саженцев, горшочных растений, а также черенков, ростков, клубней и корневищ. При этом, даже если турист получит сертификат, ему все равно нельзя будет перевезти через границу более 2 кг плодоовощной продукции.

В то же время в Финляндию и другие страны Евросоюза можно будет свободно провозить тропические фрукты: бананы, финики, дурианы, ананасы и кокосовые орехи. Данное решение в ЕС объясняют борьбой с вредителями растений.