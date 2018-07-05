Иран не позволит вывозить свою нефть в другие страны, если Вашингтон добьется запрета на ее продажу.

Тегеран. Иран. Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива. Как пишет Интерфакс, о намерениях Тегерана рассказал заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари.

По его словам, речь идет о закрытии северного берега Ормузского пролива, связанного напрямую с транспортировкой нефти. В частности, на его территории пролегает морской путь, по которому перевозят большую часть сырья из стран Персидского залива.

На такой шаг, отметил Коусари, Тегеран готов пойти из-за политики США. В частности, Иран не позволит вывозить свою нефть в другие страны, если Вашингтон добьется запрета на ее продажу.

Напомним, в начале мая США вышли из ядерного соглашения с Ираном. Дональд Трамп объявил, что Вашингтон возобновляет санкции против Тегерана. Позднее стало известно, что меры против страны Персидского залива начнут вводить в начале августа.

При этом они заденут не только ядерный сектор, но и нефтяную область. В частности, США потребовали от своих союзников снизить поставки иранского сырья до нуля.