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Дональд Трамп объявил о разрыве ядерного соглашения между США и Ираном

10:45, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
10:45, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
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#оружие\n#США\n#ядерное оружие\n#Иран\n#соглашение\n#Дональд Трамп
Фото: vk.com
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Американская сторона посчитала, что Тегеран продолжает заниматься ядерным оружием.

Вашингтон. США. Дональд Трамп заявил о разрыве ядерного соглашения между США и Ираном. Как пишут «Известия», американский президент подписал меморандум о возобновлении санкций против Тегерана.  

Причиной таких действий послужила уверенность Вашингтона в том, что Иран продолжает заниматься ядерным оружием и обогащением урана.  

«Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов», - заявил американский лидер.  

Действия Дональда Трампа были негативно восприняты прежним руководителем страны Бараком Обамой и экс- госсекретарем Джоном Керри. Политики посчитали решение действующего главы Белого дома ошибкой.  

Напомним, сделка между иранской республикой и Америкой была заключена в 2015 году, и предусматривала отказ Тегерана от производства ядерного оружия и отмену санкций со стороны Вашингтона и Евросоюза. Документ удалось подписать благодаря участию нескольких стран: России, Китая, Великобритании, Германии и Франции.

10:45, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
257
0
#оружие\n#США\n#ядерное оружие\n#Иран\n#соглашение\n#Дональд Трамп

 

 

 


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