Дональд Трамп объявил о разрыве ядерного соглашения между США и Ираном

Американская сторона посчитала, что Тегеран продолжает заниматься ядерным оружием.

Вашингтон. США. Дональд Трамп заявил о разрыве ядерного соглашения между США и Ираном. Как пишут «Известия», американский президент подписал меморандум о возобновлении санкций против Тегерана.

Причиной таких действий послужила уверенность Вашингтона в том, что Иран продолжает заниматься ядерным оружием и обогащением урана.

«Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов», - заявил американский лидер.

Действия Дональда Трампа были негативно восприняты прежним руководителем страны Бараком Обамой и экс- госсекретарем Джоном Керри. Политики посчитали решение действующего главы Белого дома ошибкой.

Напомним, сделка между иранской республикой и Америкой была заключена в 2015 году, и предусматривала отказ Тегерана от производства ядерного оружия и отмену санкций со стороны Вашингтона и Евросоюза. Документ удалось подписать благодаря участию нескольких стран: России, Китая, Великобритании, Германии и Франции.