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Под поверхностью Марса нашли океаны воды

17:49, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под поверхностью Марса нашли океаны воды
17:49, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#США\n#исследования\n#ученые\n#NASA\n#вода\n#жизнь\n#космос
Фото: pxhere.com
41
0

В них могут обитать живые организмы.

Вашингтон. США. Значительные объемы воды обнаружили на Марсе американские ученые. По данным исследований, океаны Красной планеты находятся на глубине примерно 20 км под поверхностью, и в них могут обитать живые организмы, передает «МИР 24» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Высокая вероятность наличия скрытых водоемов была установлена в результате сейсмических исследований, которые используются на Земле при поисках месторождений нефти и водоносных горизонтов. Ученые воспользовались сигналами запущенного NASA посадочного модуля Insight. Оказалось, что насыщенный водой слой магматической породы толщиной до полутора км может охватывать всю планету.

Не исключено, что в этих водоемах может присутствовать жизнь.  Однако для подтверждения данной гипотезы необходимо провести глубокое бурение Марса, что на текущем уровне исследований планеты вряд ли возможно.  

17:49, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#США\n#исследования\n#ученые\n#NASA\n#вода\n#жизнь\n#космос