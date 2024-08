Под поверхностью Марса нашли океаны воды

Вашингтон. США. Значительные объемы воды обнаружили на Марсе американские ученые. По данным исследований, океаны Красной планеты находятся на глубине примерно 20 км под поверхностью, и в них могут обитать живые организмы, передает «МИР 24» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Высокая вероятность наличия скрытых водоемов была установлена в результате сейсмических исследований, которые используются на Земле при поисках месторождений нефти и водоносных горизонтов. Ученые воспользовались сигналами запущенного NASA посадочного модуля Insight. Оказалось, что насыщенный водой слой магматической породы толщиной до полутора км может охватывать всю планету.

Не исключено, что в этих водоемах может присутствовать жизнь. Однако для подтверждения данной гипотезы необходимо провести глубокое бурение Марса, что на текущем уровне исследований планеты вряд ли возможно.