Российский космонавт Гребенкин вернулся с орбиты на борту Crew Dragon

Таллахасси. США. У побережья Флориды успешно приводнился космический корабль Crew Dragon. На нем с МКС вернулись американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин, передает «МИР 24» со ссылкой на сайт NASA.

Для эвакуации экипажа на место прибыло поисково-спасательное судно. Возвращение корабля планировалось еще 8 октября, но 9 раз откладывалось из-за бушевавших в Мексиканском заливе ураганов.

На Международной космической станции продолжают работать россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американцы Ник Хейг, Дон Петтит, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.

Напомним, 24 октября стало известно, что отстраненный от полетов по состоянию здоровья космонавт Андрей Бабкин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимую экспертизу его годности к работе в космосе.