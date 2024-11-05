Без единого гвоздя: японцы отправили на МКС спутник из древесины магнолии

Киото. Япония. Первый с мире деревянный спутник отправился в космос. Его сконструировали в Японии, передает «МИР 24» со ссылкой на Independent.

Изделие размером 10 см из древесины магнолии назвали LignoSat. Его собрали из экологически чистых компонентов с применением традиционных японских технологий, без клея и металлических деталей. Это совместная разработка Киотского университета и лесозаготовительной компании.

LignoSat доставят на Международную космическую станцию, а затем выведут на орбиту на высоте 400 км над Землей. Деревянный спутник проведет на орбите полгода. Сопротивляемость его деталей космической среде будет фиксировать электроника.

Поскольку в космосе нет ни кислорода, ни воды, дерево должно оказаться весьма долговечным материалом. К тому же при выводе из эксплуатации деревянные спутники будут в атмосфере сгорать дотла, не оставляя мусора.

Как заявил профессор Киотского университета Такао Дои, в будущем дерево может быть использовано для обустройства искусственной среды обитания человека на Луне и Марсе.