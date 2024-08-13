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Через 5 лет Россия сможет сжигать «Царь-лазером» астероиды в космосе

11:47, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Через 5 лет Россия сможет сжигать «Царь-лазером» астероиды в космосе
11:47, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
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#Россия\n#наука\n#ученые\n#физика\n#технологии\n#космос\n#астероид\n#лазер
Фото: pxhere.com
83
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Самую мощную в мире лазерную установку испытывают наши ученые.

Саров. Нижегородская область. Стали известны сроки ввода в строй самой мощной в мире лазерной установки ФЛ-2М. «Царь-лазер», как его называют, будет готов в течение ближайших 5 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству директор ядерного центра в Сарове, Герой России Валентин Костюков, первый этап испытаний завершен. Осталось вывести устройство на полную мощность. Тогда она сможет выполнять даже такие задачи, как уничтожение астероидов в космосе.

Сообщается, что «Царь-лазер» выглядит как алюминиевая сфера диаметром 10 метров и весом 120 тонн. Внутри нее находится термоядерное топливо, при разогреве которого происходит излучение. Мощность установки в тысячу раз превышает мощность самой большой атомной электростанции, отмечается в материале. При прекращении нагрева реакция останавливается, что позволяет управлять лучом.

11:47, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Россия\n#наука\n#ученые\n#физика\n#технологии\n#космос\n#астероид\n#лазер