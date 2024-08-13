Через 5 лет Россия сможет сжигать «Царь-лазером» астероиды в космосе

Саров. Нижегородская область. Стали известны сроки ввода в строй самой мощной в мире лазерной установки ФЛ-2М. «Царь-лазер», как его называют, будет готов в течение ближайших 5 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству директор ядерного центра в Сарове, Герой России Валентин Костюков, первый этап испытаний завершен. Осталось вывести устройство на полную мощность. Тогда она сможет выполнять даже такие задачи, как уничтожение астероидов в космосе.

Сообщается, что «Царь-лазер» выглядит как алюминиевая сфера диаметром 10 метров и весом 120 тонн. Внутри нее находится термоядерное топливо, при разогреве которого происходит излучение. Мощность установки в тысячу раз превышает мощность самой большой атомной электростанции, отмечается в материале. При прекращении нагрева реакция останавливается, что позволяет управлять лучом.