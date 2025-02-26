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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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28 февраля при ясной погоде жители Удмуртии смогут наблюдать парад планет

14:40, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28 февраля при ясной погоде жители Удмуртии смогут наблюдать парад планет
14:40, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#планеты\n#космос
Источник фото: ИА «Сусанин»
104
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На западе можно будет увидеть сближение Венеры, Юпитера и Меркурия.

Ижевск. Удмуртия. 28 февраля жители Удмуртии смогут стать свидетелями малого парада планет, которые сойдутся на небосводе и будут видны невооружённым взглядом. Об этом сообщает ТАСС.

Астрономическое событие совпадёт с новолунием, поэтому свет Луны не помешает наблюдению. 

Как пояснил преподаватель астрономии Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров, при ясной погоде некоторые планеты можно будет рассмотреть без специальной оптики. Венера, Юпитер и Меркурий будут видны на западе, а Марс расположится на востоке. Однако Уран, Сатурн и Нептун без бинокля или телескопа увидеть получится.

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14:40, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#планеты\n#космос