Ижевск. Удмуртия. 28 февраля жители Удмуртии смогут стать свидетелями малого парада планет, которые сойдутся на небосводе и будут видны невооружённым взглядом. Об этом сообщает ТАСС.

Астрономическое событие совпадёт с новолунием, поэтому свет Луны не помешает наблюдению.

Как пояснил преподаватель астрономии Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров, при ясной погоде некоторые планеты можно будет рассмотреть без специальной оптики. Венера, Юпитер и Меркурий будут видны на западе, а Марс расположится на востоке. Однако Уран, Сатурн и Нептун без бинокля или телескопа увидеть получится.