В Китае признали взрыв запущенной ракеты с 18 спутниками

Пекин. КНР. Китайская ракета Long March 6A взорвалась в космосе. Она должна была вывести на орбиту 18 спутников, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что Пекин признал неудачу миссии. В результате произошедшего на минувшей неделе взрыва в околоземное пространство попало одно из самых больших за последние десятилетия количество мусора.

В МИД КНР заявили, что принимают все необходимые меры для безопасности спутников в районе аварии. Ранее запуск Long March 6A в Китае назвали важной вехой в освоении космоса, причем было заявлено об успешном старте ракеты.

Напомним, в конце июня 2024 года китайский зонд «Чанъэ-6» впервые доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.