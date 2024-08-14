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В Китае признали взрыв запущенной ракеты с 18 спутниками

14:57, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Китае признали взрыв запущенной ракеты с 18 спутниками
14:57, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
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#Китай\n#полет\n#проблемы\n#ракеты\n#взрыв\n#мусор\n#космос
Фото: vk.com/roscosmos
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Инцидент привел к появлению облака космического мусора.

Пекин. КНР. Китайская ракета Long March 6A взорвалась в космосе. Она должна была вывести на орбиту 18 спутников, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что Пекин признал неудачу миссии. В результате произошедшего на минувшей неделе взрыва в околоземное пространство попало одно из самых больших за последние десятилетия количество мусора.

В МИД КНР заявили, что принимают все необходимые меры для безопасности спутников в районе аварии. Ранее запуск Long March 6A в Китае назвали важной вехой в освоении космоса, причем было заявлено об успешном старте ракеты.

Напомним, в конце июня 2024 года китайский зонд «Чанъэ-6» впервые доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. 

14:57, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Китай\n#полет\n#проблемы\n#ракеты\n#взрыв\n#мусор\n#космос