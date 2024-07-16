На Луне нашли природное убежище для космонавтов глубиной 150 метров

Тренто. Италия. Гигантскую пещеру, которая может стать идеальным местом для космической базы, обнаружили на Луне итальянские астрономы. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Nature Astronomy.

Открыть расположение пещеры ученым из Университета Тренто в Италии помогли радиолокационные данные. Ширина полости составляет 45 метров, длина – до 80 метров, а залегает она на 150-метровой глубине. Огромный свод укроет землян от космических лучей, радиации и микрометеоритов. Кроме того, температура на такой глубине более стабильна, чем на поверхности.

Попасть в пещеру можно из открытого карьера в Море Спокойствия – древней лавовой равнины. Кстати, именно там в свое время высадились астронавты «Аполлона-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Напомним, в конце июня китайский аппарат доставил на Землю первые образцы грунта с обратной стороны Луны.