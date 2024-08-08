Астронавтов застрявшего на МКС корабля Starliner предложили вернуть с орбиты на Crew Dragon

Хьюстон. США. Проблемы с застрявшим на МКС космическом кораблем Starliner могут привести к изменению планов по возвращению оттуда астронавтов НАСА. Их предлагают доставить на Землю на Crew Dragon, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Space News.

Напомним, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на Международную космическую станцию в июне 2024 года. Туда их доставил многоразовый корабль «Старлайнер», произведенный корпорацией «Боинг».

Однако на орбите у двигателей корабля упала производительность, из-за чего Starliner не может отстыковаться от МКС и войти в плотные слои земной атмосферы. Инженеры надеются, что двигатели заработают в полную силу после обновления программного обеспечения. На это потребуется 4 недели. Между тем вместо ожидавшихся 2 недель корабль пребывает на околоземной орбите уже больше 2 месяцев

По словам менеджера коммерческой программы полетов космического агентства Стива Стича, специалисты Boeing и НАСА не могут объяснить причины падения производительности двигателей Starliner с точки зрения физики.

В НАСА признали, что пока не определились, как возвращать астронавтов. Возможно, для этого придется использовать корабль Crew Dragon. Тогда Бутч Уилмор и Сунита Уильямс возвратятся с орбиты лишь в феврале 2025 года. Окончательное решение по данному вопросу в агентстве пообещали принять к середине августа. К тому же сроку НАСА пообещало определиться со способом возвращения Starliner на Землю.

Напомним, 13 июня НАСА отменило выход своих астронавтов в открытый космос из-за обнаруженной в последний момент неисправности скафандра.