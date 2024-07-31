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RT и Роскосмос покажут вторую серию международного спецпроекта об МКС

16:52, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
RT и Роскосмос покажут вторую серию международного спецпроекта об МКС
16:52, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#СМИ\n#Роскосмос\n#проекты\n#телевидение\n#интернет\n#соцсети\n#МКС\n#космос
Фото: roscosmos.ru
27
0

Эфир состоится 31 июля.

Москва. К показу готова вторая серия уникального международного проекта «Starbound. Путь к звёздам» (18+), запущенного RT совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Увидеть ее можно в соцсетях 31 июля в 16:00 МСК, передает RT.

Зрители узнают о пути России к звездам. На прямую связь выйдет командир космического экипажа МКС Олег Кононенко.

Эксклюзивная трансляция состоится в официальной группе RT «ВКонтакте», переход по ссылке

Международный проект охватывает пять стран БРИКС — Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. Вопросы по теме космоса можно присылать по адресу starbound@rttv.ru. Автор лучшего побывает на настоящем космодроме и увидит запуск ракеты.

16:52, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#СМИ\n#Роскосмос\n#проекты\n#телевидение\n#интернет\n#соцсети\n#МКС\n#космос