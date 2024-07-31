RT и Роскосмос покажут вторую серию международного спецпроекта об МКС

Москва. К показу готова вторая серия уникального международного проекта «Starbound. Путь к звёздам» (18+), запущенного RT совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Увидеть ее можно в соцсетях 31 июля в 16:00 МСК, передает RT.

Зрители узнают о пути России к звездам. На прямую связь выйдет командир космического экипажа МКС Олег Кононенко.

Эксклюзивная трансляция состоится в официальной группе RT «ВКонтакте», переход по ссылке.

Международный проект охватывает пять стран БРИКС — Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. Вопросы по теме космоса можно присылать по адресу starbound@rttv.ru. Автор лучшего побывает на настоящем космодроме и увидит запуск ракеты.