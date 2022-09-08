Букингемский дворец: королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни

Лондон. Великобритания. Кролева Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте королевской семьи.

Монарх скончалась днём, 8 сентября.

«Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — говорится в сообщении.



Ранее в замок Балмор, что находится в области в Шотландии, прибыли члены королевской семьи, в том числе сын находившейся в обители Елизаветы II принц Чарльз.

