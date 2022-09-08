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Букингемский дворец: королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни

21:27, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
Букингемский дворец: королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни
21:27, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
95
0
#Великобритания\n#королева
95
0

Её Величество ушла из жизни днём, 8 сентября.

Лондон. Великобритания. Кролева Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте королевской семьи. 

Монарх скончалась днём, 8 сентября.

«Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — говорится в сообщении.

Ранее в замок Балмор, что находится в области в Шотландии, прибыли члены королевской семьи, в том числе сын находившейся в обители Елизаветы II принц Чарльз.

21:27, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
95
0
#Великобритания\n#королева