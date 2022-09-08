Букингемский дворец: королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни

Её Величество ушла из жизни днём, 8 сентября.
Лондон. Великобритания. Кролева Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте королевской семьи.
Монарх скончалась днём, 8 сентября.
«Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — говорится в сообщении.
Ранее в замок Балмор, что находится в области в Шотландии, прибыли члены королевской семьи, в том числе сын находившейся в обители Елизаветы II принц Чарльз.