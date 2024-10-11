Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Предприниматель из Глазова изготовил скумбрию без сырья этой рыбы

13:30, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Предприниматель из Глазова изготовил скумбрию без сырья этой рыбы
13:30, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
783
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#рыба\n#предприниматель
Фото: unsplash.com (Nick Fewings)
783
0

Он использовал части сельди, горбуши и мойвы.

Глазов. Удмуртия. Для выработки скумбрии предприниматель из Глазова использовал филе других рыб. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

8 октября предприниматель выработал 50 кг скумбрии холодного копчения из сырья неизвестного происхождения. В документах в качестве сырья были указаны: филе сельди, горбуша, мороженая сельдь и мойва. Продукция находится у производителя в полном объеме.

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. 10 октября предпринимателю объявили предостережение о недопустимости подобного нарушения. Для принятия дальнейших мер информацию об этом направили в Федеральный центр охраны здоровья животных. 

13:30, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
783
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#рыба\n#предприниматель