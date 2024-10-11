Предприниматель из Глазова изготовил скумбрию без сырья этой рыбы

Глазов. Удмуртия. Для выработки скумбрии предприниматель из Глазова использовал филе других рыб. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

8 октября предприниматель выработал 50 кг скумбрии холодного копчения из сырья неизвестного происхождения. В документах в качестве сырья были указаны: филе сельди, горбуша, мороженая сельдь и мойва. Продукция находится у производителя в полном объеме.

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. 10 октября предпринимателю объявили предостережение о недопустимости подобного нарушения. Для принятия дальнейших мер информацию об этом направили в Федеральный центр охраны здоровья животных.