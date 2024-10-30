В рыбхозе «Пихтовка» в Удмуртии опустошили все производственные водоёмы

Пихтовка. Удмуртия. В рыбхозе «Пихтовка» опустошили все производственные водоёмы и приступили к подсчёту выращенной рыбы. Как сообщается в соцсетях предприятия, сезон выдался непростым.

Прохладное и переменное лето вводило рыбу в депрессивное состояние. Рыбоводы хоть и кормили своих подопечных свежим зерном с полей по 80-100 тонн в день, те всё же не набрали нужную массу: где-то подъедали неплохо, а где-то корм остался неиспользованным.

Тем не менее в 9 нагульных прудах удалось вырастить 934 т товарного карпа, что чуть меньше показателя прошлого года. По словам и. о. главного рыбовода Антона Зямбахтина, средняя рыбопродуктивность по хозяйству составила 23 ц/га, тогда как в России данный показатель варьирует от 8-10 ц/га.

Больше всех рыбы вырастила бригада Александра Чирика — 312 т, рыбопродуктивность составила 20,1 ц/га водного зеркала. Бригада Ивана Иванова получила 308 т товарного карпа, а это 23,7 ц/га. В бригаде Владимира Докучаева смогли с каждого гектара получить 24,6 ц, общий улов составил 221 т. Под руководством Сергея Макарова рыбоводы откормили и выловили 91 т рыбы, что соответствует 28,4 ц/га и является лучшим показателем по рыбопродуктивности в текущем году.

Средняя навеска товарного карпа получилась 1,8-2 кг, самое то, чтобы одной рыбой накормить вкусным ужином всю семью. Чем крупнее карп, тем вкуснее мясо. На сегодня уже реализовано 184 т свежего улова. Остальная рыба ждет своего покупателя на зимовальных прудах, куда и перевезён весь урожай.

Средняя рыбопродуктивность по выростным водоёмам оказалась около 21 ц/га. Рыбоводам удалось вырастить 152 т посадочного материала. Немало урона принесли бакланы. Как отмечает Антон Зямбахтин, хищные птицы стаями охотились за сеголетками, сгоняя их в угол и не давая шанса на выживание. Сколько из них за лето съедено бакланами уже и не подсчитать, но осталось в живых 1 млн 100 штук, возможно, посадочного материала не совсем хватит на будущие сезоны. Двухлетки тоже страдали от нападений, но все же меньше, так как в силу возраста, веса и сноровки изворачивались, некоторые до сих пор залечивают раны на горбах. Поэтому Антон Зямбахтин ставит задачу максимально сохранить до весны весь посадочный материал.