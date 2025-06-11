Сарапул. Удмуртия. Более 7 тыс. мальков стерляди выпустили дорожники в Каму в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

«Ежегодно в республике ведется дорожный ремонт. Работы проводятся, в том числе, и в пределах водоохраной зоны водоемов», – отмечается в посте.

Мальков в водоёмы дорожники запускают для сохранения окружающей среды, восстановления водных биоресурсов и улучшения экосистемы.