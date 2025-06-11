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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии дорожники выпустили более 7 тысяч мальков стерляди в Каму 

13:50, 11 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии дорожники выпустили более 7 тысяч мальков стерляди в Каму 
13:50, 11 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#рыба\n#Сарапульский район\n#Миндортранс Удмуртии
Источник фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
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Это делается в рамках дорожных работ в пределах природоохранных зон.

Сарапул. Удмуртия. Более 7 тыс. мальков стерляди выпустили дорожники в Каму в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

«Ежегодно в республике ведется дорожный ремонт. Работы проводятся, в том числе, и в пределах водоохраной зоны водоемов», – отмечается в посте.

Мальков в водоёмы дорожники запускают для сохранения окружающей среды, восстановления водных биоресурсов и улучшения экосистемы. 

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13:50, 11 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
221
0
#рыба\n#Сарапульский район\n#Миндортранс Удмуртии