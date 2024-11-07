Рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии начал масштабную работу по повсеместному вселению белого амура

Пихтовка. Удмуртия. В рыбхозе «Пихтовка» поделились ответами на популярные вопросы, связанные с разведением рыбы и содержанием прудов. Карточками поделились в официальном паблике в соцсетях.

Один из актуальных вопросов — проблема зарастания прудов. Вопрошающий задал вопрос, насколько успешно белый амур помогает в борьбе с сорной растительностью?

«Белый амур выедает всю водную растительность. Одна рыба очищает 100 кв. метров воды, таким образом, на 1 га пруда требуется 100 особей. Исчезнет тина, элодеи, гречиха земноводная, потом амур возьмётся за камыши и рогоз. Пруд окультурится сам. Самый плохой вариант — ковши и драга, а это означает одно: момент упущен», — ответили в рыбхозе.

Ещё один вопрос — продают ли в самой «Пихтовке» белого амура? Оказалось, что минувшим летом в рыбхоз из Челябинской области завезли 10 тыс. мальков для разведения в своих прудах.

«Для зарыбления водоёмов Удмуртии необходимо свыше 1 млн мальков. Рыбхоз начал масштабную работу по вселению рыбы повсеместно. Если успешно перезимуют, то на следующий год завезём ещё 0,5-1 млн штук молоди, доведём до стадии сеголетка. Тогда можете приезжать», — ответили в предприятии.

Напомним, руководитель «Пихтовки» Георгий Крылов ещё в прошлом году анонсировал возможность столь крупной кампании по зарыблению прудов Удмуртии с целью их очистки.

Отметим, что всего в республике 1 188 водоёмов, из них 268 имеют площадь водного зеркала более 5 га, ещё 920 прудов площадью от 1 до 5 га каждый. Это всё ресурсы для рыбоводства.