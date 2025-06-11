Пихтовка. Удмуртия. С 9 июня в рыбхозе «Пихтовка» приступили к реализации трёхсуточных личинок карпа. Как сообщается в соцсетях предприятия, за рыбопосадочным материалом выстраивается очередь.

«Личинки карпа, выпущенные в средний пруд, до осени наберут привес 300-500 г, значит, с одного водоёма можно выловить 3-5 тонн рыбы, что в финансовом эквиваленте может принести более 1,2 млн руб. А можно оставить нагуливать вес ещё на один год, тогда урожай составит 8-9 т, а сумма реализации — 2-3 млн руб. Двухлетняя особь может достигать товарной массы 1,5-3 кг. На третий, четвертый год карп может вырасти до 3-5 кг. Чем крупнее рыба, тем вкуснее мясо и больше выручка. Это только одна сторона медали — помимо реализации рыбы, можно также организовать платную рыбалку или зону отдыха, что дополнительно увеличит стабильный доход», пояснили в рыбхозе.

Отмечается, что это уже третий тур нерестовой кампании предприятия. К завершающему, четвёртому, специалисты приступят на днях. Полученный в результате этого процесса рыбопосадочный материал будет использован для дальнейшего развития аквакультуры предприятия.

Продают же личинок карпа по цене — 10 копеек штука.