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Медведи на Сахалине пришли за выпавшей из самосвала рыбой

11:08, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Медведи на Сахалине пришли за выпавшей из самосвала рыбой
11:08, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
109
0
#Сахалин\n#дорога\n#автомобили\n#рыба\n#животные\n#медведи
Фото: скриншот видео с t.me/rybalkasakhalin
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Не менее четырех косолапых засняли во время кормежки на обочине дороги.    

Поронайск. Сахалинская область. Бесплатная столовая для медведей появилась в Сахалинской области. Возникла она из-за аварии: водитель самосвала случайно вывалил на дорогу груз рыбы, привлекшей хищников, передает «МИР 24».

Горбушу убирать не стали, а просто сгребли на обочину трассы, ведущей к Поронайску. Дармовое угощение привлекло животных. Местные жители засняли на видео целое медвежье семейство, сосредоточенно уплетающее рыбин.

Одновременно кормились сразу четверо мишек – мать и ее дети. Шум проезжающих машин и люди их не пугали.

11:08, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
109
0
#Сахалин\n#дорога\n#автомобили\n#рыба\n#животные\n#медведи