Медведи на Сахалине пришли за выпавшей из самосвала рыбой

Поронайск. Сахалинская область. Бесплатная столовая для медведей появилась в Сахалинской области. Возникла она из-за аварии: водитель самосвала случайно вывалил на дорогу груз рыбы, привлекшей хищников, передает «МИР 24».

Горбушу убирать не стали, а просто сгребли на обочину трассы, ведущей к Поронайску. Дармовое угощение привлекло животных. Местные жители засняли на видео целое медвежье семейство, сосредоточенно уплетающее рыбин.

Одновременно кормились сразу четверо мишек – мать и ее дети. Шум проезжающих машин и люди их не пугали.