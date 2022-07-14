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Рабочие забастовали в крупнейших портах Германии

17:44, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
Рабочие забастовали в крупнейших портах Германии
17:44, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
48
0
#Германия\n#рабочие\n#грузоперевозки\n#море\n#забастовка
Фото: pixabay.com
48
0

Сотрудники требуют повышения зарплаты на 1,2 евро в час и введения инфляционной компенсации.

Берлин. Германия. Тысячи рабочих в крупнейших портах Германии присоединились к двухдневной стачке. Они добиваются повышения зарплаты, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Организатором выступил объединенный профсоюз работников сферы услуг ФРГ. Там сообщили, что переговоры с работодателями к результату не привели.

Требования бастующих – повышение заработной платы на 1,2 евро в час. Также рабочие хотят введения инфляционной компенсации в размере 7,4% в случае, если трудовой договор заключен на срок более года.

Напомним, 5 июля массовую стачку объявляли нефтяники и газовики Норвегии. Но из-за вмешательства властей она была остановлена менее чем через сутки.

17:44, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
48
0
#Германия\n#рабочие\n#грузоперевозки\n#море\n#забастовка