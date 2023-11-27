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Профсоюзы Чехии объявили крупнейшую в истории страны забастовку

11:05, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Профсоюзы Чехии объявили крупнейшую в истории страны забастовку
11:05, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Чехия\n#общество\n#власть\n#профсоюзы\n#школы\n#забастовка
Фото: pxhere.com
22
0

27 ноября на работу не выйдут более 1 млн человек.

Прага. Чехия. Более 1 млн жителей Чехии не выйдут на работу 27 ноября. В крупнейшей в истории страны забастовке примут участие сотрудники сотен предприятий и организаций, а также педагоги 70% школ, передает RT со ссылкой на РИА Новости. 

Как рассказал глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедул, цель стачки – заставить власти задуматься о том, что происходит в обществе. По его мнению, в последнее время они крайне неохотно идут на диалог с гражданами и не желают прислушиваться к их требованиям.

«Если они думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже», — приводит агентство высказывание профсоюзного лидера.

11:05, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Чехия\n#общество\n#власть\n#профсоюзы\n#школы\n#забастовка