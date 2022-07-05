Газовики и нефтяники Норвегии начали массовую забастовку

Осло. Норвегия. Поставки нефти и газа из Норвегии в страны Евросоюза упадут в ближайшие дни из-за забастовки работников добывающий отрасли. Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на Reuters, стачка началась в ночь на 5 июля.

Норвежские нефтяники и газовики требуют повышения зарплаты. Как заявил глава профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен, на первом этапе будут приостановлены работы на 3 шельфовых месторождениях в Северном море.

С 6 июля начнут бастовать работники ещё 3 месторождений. Если работодатели не пойдут на уступки, количество охваченных акцией месторождений вырастет до 9.

В этом случае суточная добыча газа в Норвегии снизится на 25%, нефти — на 15%. Напомним, Евросоюз уже сейчас испытывает большие трудности с обеспечением энергоносителями из-за антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.