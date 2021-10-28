Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Расписанная под хохлому ракета стартовала с Байконура

10:08, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
Расписанная под хохлому ракета стартовала с Байконура
10:08, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#Роскосмос\n#Казахстан\n#полет\n#МКС\n#Новый год\n#подарки\n#продукты\n#ракеты\n#космос
Фото: vk.com/deebeepublic
65
0

Помимо прочего, корабль доставит на МКС продукты для новогоднего стола и рисунки детей космонавтов.

Байконур. Казахстан. На космодроме Байконур состоялся очередной космический старт. На орбиту была отправлена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18», сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на прямую трансляцию «Роскосмоса».

Стыковка с российским сегментом Международной космической станции (МКС) запланирована на 30 октября.

Корабль доставит на орбиту топливо для дозаправки, питьевую воду, баллоны с воздухом и кислородом, различное оборудование, материалы, средства медицинского контроля и одежду. Также космический грузовик везет экипажу продукты для новогоднего стола, в том числе апельсины, грейпфруты, яблоки и соусы, подарки от семей и детские рисунки.

Напомним, перед стартом корабль украсили хохломскими узорами.

10:08, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#Роскосмос\n#Казахстан\n#полет\n#МКС\n#Новый год\n#подарки\n#продукты\n#ракеты\n#космос
?>