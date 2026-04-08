Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

До 1 июня в Ижевске проходит фотовыставка, посвящённая первому полёту человека в космос

10:30, 08 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Банк России\n#выставка\n#фотовыставка\n#космос\n#День космонавтики\n#Парк Кирова\n#Нацбиблиотека
Источник фото: пресс-служба Отделения-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России
40
0

Приобщиться к истории покорения космоса можно в парке Кирова и Нацбиблиотеке Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца апреля проходит фотовыставка «Космос всегда мечта» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Отделения-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выставка посвящена 65-летию с первого полёта человека в космос.

С 3 апреля по 1 июня отдыхающие в парке Кирова смогут узнать о важнейших вехах в истории покорения космоса. На фотополотнах запечатлен путь от первых шагов человека за пределами Земли до современных космических аппаратов, а также представлены легенды отрасли — знаменитые исследователи, конструкторы и космонавты, которые стояли у истоков космической программы страны.

С 6 по 30 апреля в Национальной библиотеке Удмуртии в дополнение к фотовыставке также проходит просветительское мероприятие «Космическая миссия: защити свои деньги» (0+). Эксперты Банка расскажут об эффективных методах обеспечения финансовой безопасности, способах противодействия актуальным киберугрозам при безналичных расчетах и мошенническим схемам с дропперами.

Напомним, в апреле в школах Удмуртии будет играть музыка о космосе вместо простых звонков.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

40
0
