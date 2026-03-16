Ижевск. Удмуртия.В Ижевск доставлена уникальная коллекция метеоритов, которая станет учебным пособием для юных астрономов. Об этом сообщил руководитель Ижевского планетария Владислав Чумаков.

Экспонаты будут использоваться на групповых экскурсиях и практических занятиях в обсерватории Дворца детского (юношеского) творчества. Коллекция включает разнообразные по составу и структуре образцы. Среди них — крупный железный метеорит-атаксит «Дронино», а также фрагменты пород Луны и Марса. Часть экспонатов представлена в первозданном виде, другие обработаны, чтобы показать их внутреннее строение.

Как отметил Чумаков, истинная ценность этих объектов скрыта внутри: в состав метеоритов входят редкие минеральные и металлические сплавы. Их изучение поможет детям лучше понять тайны возникновения Солнечной системы.

Увидеть коллекцию горожане смогут на готовящейся к открытию выставке в Музее Ижевска. После завершения выставки коллекция вернется в обсерваторию ДД(Ю)Т, где с ней познакомят учащихся из летних школьных лагерей.