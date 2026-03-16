В Ижевск привезли уникальную коллекцию метеоритов

11:23, 16 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#космос\n#астрономия
Источник фото: Владислав Чумаков
Материалы будут использоваться в занятиях юных астрономов и станут экспонатами тематической выставки.

Ижевск. Удмуртия.В Ижевск доставлена уникальная коллекция метеоритов, которая станет учебным пособием для юных астрономов. Об этом сообщил руководитель Ижевского планетария Владислав Чумаков.

Экспонаты будут использоваться на групповых экскурсиях и практических занятиях в обсерватории Дворца детского (юношеского) творчества. Коллекция включает разнообразные по составу и структуре образцы. Среди них — крупный железный метеорит-атаксит «Дронино», а также фрагменты пород Луны и Марса. Часть экспонатов представлена в первозданном виде, другие обработаны, чтобы показать их внутреннее строение.

Как отметил Чумаков, истинная ценность этих объектов скрыта внутри: в состав метеоритов входят редкие минеральные и металлические сплавы. Их изучение поможет детям лучше понять тайны возникновения Солнечной системы.

Увидеть коллекцию горожане смогут на готовящейся к открытию выставке в Музее Ижевска. После завершения выставки коллекция вернется в обсерваторию ДД(Ю)Т, где с ней познакомят учащихся из летних школьных лагерей.

