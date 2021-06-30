Туристы могут лететь в Турцию после прививки любой из российских вакцин

При отсутствии прививки можно предъявить справку об отрицательном РЦР-тесте или наличии антител.



Анкара. Турция. Посетить Турцию с туристическими целями можно при наличии прививки любой из российских вакцин от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма республики.

В ведомстве уточнили, что в страну пустят через 14 дней после введения второго компонента вакцины и наличия подтверждающего сертификата. Документ должен быть оформлен на английском языке. Кстати, его можно распечатать с сайта Госуслуги.ру.

Напомним, сейчас в России созданы 4 вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме привитых туристов, в Турцию готовы пустить и тех, которые переболели коронавирусом в течение полугода, и могут предоставить справку о наличии антител. Прочие должны иметь документально подтвержденный отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Без документов об коронавирусе через границу пропускают детей до 6 лет, разумеется, вместе с родителями.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновили с 22 июня.