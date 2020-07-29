В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

Броши из позолоченной бронзы с серебром могли принадлежать жене или дочери конунга.



Лондон. Великобритания. Британские эксперты официально признали историческую ценность двух находок, сделанных археологами-любителями на острове Мэн. Речь идет о двух женских брошах времен экспансии викингов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Museum Crush.

Ювелирные изделия нашли два археолога-любителя. Броши имеют овальную форму, характерную для Скандинавии, однако на Британских островах их находят крайне редко.

Украшения изготовили примерно в 900-950 годах из бронзы. Они были покрыты тонким слоем золота и украшены серебряной проволокой. Историки считают, что такие украшения могла носить только женщина очень высокого социального статуса, возможно, правительница или родственница какого-либо предводителя норманнов.

Кроме того, важно место находки. Украшения стали еще одним подтверждением гипотезы о том, что расположенный между Британией и Ирландией остров Мэн был заселен выходцами из Скандинавии еще в начале X века.