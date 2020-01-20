Китайские власти объявили «войну» пластиковым пакетам

Полностью избавиться от них предполагают к 2025 году.



Пекин. КНР. Поэтапный план по отказу от пластиковой тары разработали в Китае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «BBC».

В частности, использование неразлагающихся пакетов планируется запретить в крупных городах Поднебесной к концу 2020 года. Еще через 2 года их перестанут использовать во всех населенных пунктах. Полный отказ от пластика введут в 2025 году. К этому времени магазины обяжут уйти от использования полиэтилена для упаковки продуктов.

Ранее, в 2008 году, в сетевых магазинах Китая запретили выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты.

Добавим, только за 2010 год Китай произвел 60 млн тонн пластикового мусора