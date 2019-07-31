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В Канаде нашли окаменелости древнего хищника

14:25, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Канаде нашли окаменелости древнего хищника
14:25, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#наука\n#насекомые\n#Канада\n#древность
Фото: Реконструкция внешнего вида Cambroraster falcatus © Lars Fields / Royal Ontario Museum
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Его назвали в честь корабля «Тысячелетний сокол» из кинофильма «Звёздные войны».

Канада. Палеонтологи из Королевского музея Онтарио и университета Торонто обнаружили окаменелости камброрастера — хищного членистоногого родственника насекомых, крабов и пауков, жившего 500 млн лет назад. Как передаёт RT, о ранее неизвестном науке ископаемом животном сообщается в журнале Лондонского королевского общества Proceedings of the Royal Society B.

Для своего времени камброрастер был одним из крупнейших хищников. Его длина достигала 30 см, он имел массивный панцирь, граблеобразные когти и острые зубы. Из-за формы экзоскелета вид получил название в честь корабля «Тысячелетний сокол» («Millennium Falcon») Хана Соло из «Звёздных войн» — Cambroraster falcatus.


14:25, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
246
0
#наука\n#насекомые\n#Канада\n#древность

 

 

 


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