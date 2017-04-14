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      Финляндия стала самой безопасной страной в мире

      09:46, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:46, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      124
      0
      #безопасность\n#рейтинг\n#Финляндия
      Фото: twitter.com/raileurope
      124
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      Россия не вошла в первую сотню.

      Швейцария. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили список самых безопасных стран мира, в котором Финляндия расположилась на первом месте. Результаты опубликовал сайт швейцарской неправительственной организации, сообщает «Интерфакс».

      Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место, Исландия – третье, Оман – четвертое, Гонконг – пятое. Самыми опасными странами признали Сальвадор, Йемен и Колумбию.

      Россия расположилась на 109 месте. Всего в списке значится 136 стран.

      При формировании рейтинга эксперты учитывали уровень преступности, террористические угрозы и вооруженные конфликты.

      09:46, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      124
      0
      #безопасность\n#рейтинг\n#Финляндия
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