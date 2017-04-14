Финляндия стала самой безопасной страной в мире

Россия не вошла в первую сотню.
Швейцария. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили список самых безопасных стран мира, в котором Финляндия расположилась на первом месте. Результаты опубликовал сайт швейцарской неправительственной организации, сообщает «Интерфакс».
Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место, Исландия – третье, Оман – четвертое, Гонконг – пятое. Самыми опасными странами признали Сальвадор, Йемен и Колумбию.
Россия расположилась на 109 месте. Всего в списке значится 136 стран.
При формировании рейтинга эксперты учитывали уровень преступности, террористические угрозы и вооруженные конфликты.