Финляндия стала самой безопасной страной в мире

Россия не вошла в первую сотню.

Швейцария. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили список самых безопасных стран мира, в котором Финляндия расположилась на первом месте. Результаты опубликовал сайт швейцарской неправительственной организации, сообщает «Интерфакс».

Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место, Исландия – третье, Оман – четвертое, Гонконг – пятое. Самыми опасными странами признали Сальвадор, Йемен и Колумбию.

Россия расположилась на 109 месте. Всего в списке значится 136 стран.

При формировании рейтинга эксперты учитывали уровень преступности, террористические угрозы и вооруженные конфликты.