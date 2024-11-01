Указ Петра II похитили в России и продали на аукционе во Франции

Париж. Франция. Пропавший из архивов в России указ императора Петра II продал с молотка французский аукционный дом Аguttes. Об этом пишут «Известия».

Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова. 9 сентября 1727 г.» Документ является одним из немногочисленных дошедших до наших дней указов умершего в 14-летнем возрасте внука Петра I Великого.

Покупатель уплатил за лот более чем 3 тыс. евро (318 тыс. рублей).

25 октября стало известно, что хранившийся в Российском военно-историческом архиве подлинник указа был заменен муляжом. По факту кражи начато расследование. Об этом «Известиям» рассказала замдиректора учреждения Василиса Денисова.

Добавим, последний прямой представитель династии Романовых по мужской линии Петр II вступил на престол в 1727 году в возрасте 11 лет и умер 3 года спустя от оспы. Был сыном царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Интереса у государственным делам не проявлял, реальная власть в государстве находилась в руках членов Верховного тайного совета, в том числе князя Александра Меншикова.