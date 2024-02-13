Житель Удмуртии получил условный срок за контрабанду стратегически важного леса

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фигурант обвинялся в контрабанде стратегически важных лесоматериалов, общая стоимость которых превысила 12 млн рублей. Причастность гражданина к преступлению установлена сотрудниками УФСБ по Удмуртии и регионального МВД.

Обвиняемый признал свою вину и возместил нанесённый государству ущерб. Ему назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.