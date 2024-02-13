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Житель Удмуртии получил условный срок за контрабанду стратегически важного леса

10:45, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Удмуртии получил условный срок за контрабанду стратегически важного леса
10:45, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#контрабанда
Фото: Мории Манфорд на Unsplash
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Противоправная деятельность пресечена сотрудниками госбезопасности и МВД.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фигурант обвинялся в контрабанде стратегически важных лесоматериалов, общая стоимость которых превысила 12 млн рублей. Причастность гражданина к преступлению установлена сотрудниками УФСБ по Удмуртии и регионального МВД.

Обвиняемый признал свою вину и возместил нанесённый государству ущерб. Ему назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

10:45, 13 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#контрабанда