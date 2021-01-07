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При обрушении льда на камчатском водопаде погиб человек

18:05, 07 января, 2021
Юрий Абашев
При обрушении льда на камчатском водопаде погиб человек
18:05, 07 января, 2021
Юрий Абашев
128
0
#Камчатка\n#вулкан\n#гибель людей\n#МЧС
Фото: pixabay.com
128
0

Три человека получили травмы.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. При обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке погиб один человек, ещё трое получили травмы. Об этом сообщают «Вести.ru».

ЧП произошло с группой туристов. По счастливой случайности недалеко находились сотрудники спасательного центра, которые оперативно помогли пострадавшим выбраться.

Травмы головы, позвоночника и грудной клетки получил 10-летний мальчик, состояние которого оценивается как тяжёлое. Его и ещё одного пострадавшего доставили в краевую больницу.

На месте работают оперативные службы. Идёт разбор завалов.

18:05, 07 января, 2021
Юрий Абашев
128
0
#Камчатка\n#вулкан\n#гибель людей\n#МЧС