При обрушении льда на камчатском водопаде погиб человек

Три человека получили травмы.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. При обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке погиб один человек, ещё трое получили травмы. Об этом сообщают «Вести.ru».

ЧП произошло с группой туристов. По счастливой случайности недалеко находились сотрудники спасательного центра, которые оперативно помогли пострадавшим выбраться.

Травмы головы, позвоночника и грудной клетки получил 10-летний мальчик, состояние которого оценивается как тяжёлое. Его и ещё одного пострадавшего доставили в краевую больницу.

На месте работают оперативные службы. Идёт разбор завалов.