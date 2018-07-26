Вандал разгромил памятную звезду Трампа на Аллее славы

Это уже не первый случай разрушения знака.

Лос-Анджелес. США. В Голливуде на Аллее славы вандал разгромил памятную звезду президента США Дональда Трампа. Как пишут «Известия», неизвестный мужчина достал кирку из чехла для гитары и разбил звезду.

Случай произошел 25 июля.

В 2016 году памятный знак уже разрушали. Мужчина воспользовался кувалдой.

Отметим, всего на Аллее славы насчитывается более 2,5 тыс. звезд. Значок в честь Трампа появился в Голливуде в 2007 году за успехи на телешоу The Apprentice.