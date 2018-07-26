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Вандал разгромил памятную звезду Трампа на Аллее славы

14:26, 26 июля, 2018
Анна Торхова
14:26, 26 июля, 2018
Анна Торхова
449
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#США\n#президент\n#Голливуд\n#память\n#Трамп
Фото: commons.wikimedia.org
449
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Это уже не первый случай разрушения знака.

Лос-Анджелес. США. В Голливуде на Аллее славы вандал разгромил памятную звезду президента США Дональда Трампа. Как пишут «Известия», неизвестный мужчина достал кирку из чехла для гитары и разбил звезду.

Случай произошел 25 июля.

В 2016 году памятный знак уже разрушали. Мужчина воспользовался кувалдой.

Отметим, всего на Аллее славы насчитывается более 2,5 тыс. звезд. Значок в честь Трампа появился в Голливуде в 2007 году за успехи на телешоу The Apprentice.

14:26, 26 июля, 2018
Анна Торхова
449
0
#США\n#президент\n#Голливуд\n#память\n#Трамп

 

 

 


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