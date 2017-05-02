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      В центре Торонто прогремел мощный взрыв

      10:16, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      10:16, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      135
      0
      #взрыв\n#Канада\n#происшествие\n#пожар
      Фото: twitter.com/plutoisnumber9 / кадр с видео
      135
      0

      По данным полиции, происшествие не связано с терроризмом.

      Торонто. Канада. В финансовом квартале Торонто произошел сильный взрыв. Происшествие случилось рядом с офисами пяти крупнейших банков города, сообщают «Известия».

      В результате инцидента улицы заволокло едким дымом, парализовавшим движение автомобилей. По данным пожарных, после взрыва произошло возгорание в подземных трансформаторах.

      Как сообщает полиция, взрыв не связан с терроризмом. Причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет.

      10:16, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      135
      0
      #взрыв\n#Канада\n#происшествие\n#пожар
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