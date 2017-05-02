В центре Торонто прогремел мощный взрыв

По данным полиции, происшествие не связано с терроризмом.

Торонто. Канада. В финансовом квартале Торонто произошел сильный взрыв. Происшествие случилось рядом с офисами пяти крупнейших банков города, сообщают «Известия».

В результате инцидента улицы заволокло едким дымом, парализовавшим движение автомобилей. По данным пожарных, после взрыва произошло возгорание в подземных трансформаторах.

Как сообщает полиция, взрыв не связан с терроризмом. Причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет.