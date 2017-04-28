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      Около 100 человек пострадали в результате беспорядков в парламенте Македонии

      12:30, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:30, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      105
      0
      #общество\n#протест\n#власть\n#акции протеста\n#Македония\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com/gazetaru
      105
      0

      Волнения начались после избрания спикером парламента этнического албанца.

      Скопье. Македония. По меньшей мере 100 человек, включая 22 полицейских и 3 депутата Народного собрания Македонии, получили травмы во время беспорядков в парламенте страны. Протестующие таким образом отреагировали на избрание на должность председателя парламента этнического албанца Талата Джафери, сообщает «Интерфакс».

      Беспорядки произошли вечером в четверг, 27 апреля, и в ночь на пятницу.

      По словам министерства внутренних дел Македонии, ситуацию у здания парламента удалось нормализовать. Полиция применила силу против манифестов, депутатов вывели из здания. Вокруг парламента установили металлические заграждения. 

      12:30, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      105
      0
      #общество\n#протест\n#власть\n#акции протеста\n#Македония\n#пострадавшие
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