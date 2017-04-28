Около 100 человек пострадали в результате беспорядков в парламенте Македонии

Волнения начались после избрания спикером парламента этнического албанца.

Скопье. Македония. По меньшей мере 100 человек, включая 22 полицейских и 3 депутата Народного собрания Македонии, получили травмы во время беспорядков в парламенте страны. Протестующие таким образом отреагировали на избрание на должность председателя парламента этнического албанца Талата Джафери, сообщает «Интерфакс».

Беспорядки произошли вечером в четверг, 27 апреля, и в ночь на пятницу.

По словам министерства внутренних дел Македонии, ситуацию у здания парламента удалось нормализовать. Полиция применила силу против манифестов, депутатов вывели из здания. Вокруг парламента установили металлические заграждения.